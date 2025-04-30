Бразилиа, 30 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Россия продолжает доносить до США необходимость снижения уровня стратегических рисков, но милитаризация европейских стран, а также агрессивная риторика НАТО и Евросоюза мешают проводить эту работу. С таким заявлением 30 апреля выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

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«Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности», — заявил Шойгу, выступая в видеоформате на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которое проходит в Бразилии.

По его словам, если бы не насыщение Европы оружием, а также агрессивная позиция ЕС и Североатлантического альянса, позитивные результаты в данном направлении достигались бы проще и быстрее.

Кроме того, в своем выступлении Шойгу указал, что киевский режим понимает, в чьих руках находится стратегическая инициатива на земле в зоне боевых действий. Из-за того, что инициативой владеют Вооруженные силы РФ, украинская сторона применят террористические методы.

Как ранее передавало ИА Регнум, накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и США «обречены на сотрудничество». По его словам, только так можно достичь стабильности для всего мира.

В начале апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил, что Москва открыта к диалогу с американской стороной по стратегической стабильности, однако США должны показать, что готовы пересмотреть свою политику в отношении России в сторону улучшения. По словам дипломата, пока этого не произойдет, рассматривать варианты начала диалога по данной теме бессмысленно.