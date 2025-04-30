Москва, 30 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выделив особую роль РСФСР.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Он сообщил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%.

«Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину», — заявил он в ходе марафона «Знание. Первые».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962352" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин о том, что день победы является особым днем для всей России

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля российский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.

Днем ранее Путин подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.