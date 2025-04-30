Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народов
Путин назвал День Победы триумфом советского народа, отдельно выделив роль РСФСР
Москва, 30 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выделив особую роль РСФСР.
Он сообщил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%.
«Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину», — заявил он в ходе марафона «Знание. Первые».
Как передавало ИА Регнум, 29 апреля российский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.
Днем ранее Путин подчеркнул, что жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне. Власти страны должны брать с них пример и честно служить Родине.