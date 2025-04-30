Москва, 30 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Компания «Норильский никель» успешно провела размещение дополнительного выпуска валютных облигаций на российском рынке. Так, компания увеличила объем своего выпуска в обращении до эквивалента 1 млрд долларов США с расчетами в рублях.

Денис Кожевников/ТАСС

«Доразмещение ПАО «ГМК «Норильский никель» позволяет решать ключевую задачу российского долгового рынка — повышение ликвидности и создание эффективного ориентира по рыночной стоимости заимствований самой компании и всего класса аналогичных инструментов. Компания в очередной раз взяла на себя лидерство, предоставив возможность инвесторам принять участие в крупнейшей на рынке сделке с высоким потенциалом оборачиваемости», — заявил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Базовые условия дополнительного выпуска облигаций аналогичны параметрам основного выпуска, который был размещен в марте этого года. Он предусматривает пут-опцион (оферта) через 0,9 года с даты размещения дополнительного выпуска, а его ставка ежемесячного фиксированного купона составляет 8% годовых.

Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых. Объем доразмещения составил эквивалент 200 млн долларов США. Агентом по размещению выступил «Ньютон Инвестиции».

Благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов по итогам сбора книги заявок подтвержден минимальный уровень доходности среди сделок первичного размещения валютных облигаций в 2025 году. Выпуск получил первоклассную дистрибуцию, в книге представлены основные категории частных инвесторов, среди которых клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы в лице управляющих и инвестиционных компаний и банков.