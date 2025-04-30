Москва, 30 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Украинские спортсмены в ходе чемпионата Европы по борьбе в Братиславе, как и раньше, отказывались пожимать руки россиянам, но чувствовалось потепление в отношениях. Об этом 30 апреля заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Федерация спортивной борьбы России/Григорий Аванян Анастасия Сидельникова — победительница чемпионата Европы

«Налицо серьезное потепление отношений, но тотальное давление на украинских спортсменов и тренеров огромно, это очень чувствуется», — рассказал он о впечатлениях ТАСС.

Мамиашвили отметил, что не может себе представить, чтобы в России спортсменам запрещали здороваться с соперниками. Этим правилам много веков, они являются основой, на которой создавали олимпийское движение.

«Невзирая на национальность, вероисповедание, разрез глаз, цвет кожи, мы имеем мировую площадку, которая отвергает любые ограничения. И рукопожатие — главное этому подтверждение», — добавил глава ФСБР.

Как передавало ИА Регнум, российские спортсмены на чемпионате Европы в Братиславе завоевали 17 медалей: 10 золотых, две серебряные и пять бронзовых. Они выступали под флагом Объединённого мира борьбы.

Украинка Ирина Коляденко в ходе ЧЕ в Братиславе демонстративно отказывалась пожать руку российским спортсменкам и не фотографировалась с ними на пьедестале, заявив, что против их участия в соревнованиях. Мамиашвили назвал ее несчастным человеком. Он также отметил, что подобного поведения не было бы в случае принципиальной позиции у общественных организаций по вопросу поведения спортсменов.