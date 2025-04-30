Сальск, Ростовская область, 30 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. МВД изучит кадры с употребляющим наркотики мужчиной в стрингах, похожим на инспектора ГИБДД. Об этом 30 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ранее Telegram-канал Don Mash выложил видеозапись, на которой практически голый человек перед камерой снюхивает белый порошок. В публикации заявили, что это инспектор ГИБДД из Сальска Ростовской области.

«На видео Вадим… он набрал кредитов на жену, а потом просадил все деньги на ставках. После бросил супругу вместе с маленькой дочерью. До этого ему впаяли строгий выговор за нарушения по службе — пришлось перевестись в Песчанокопское», — говорится в материале.

Кроме того, согласно данным канала, на него уже написали заявление о взятках, которые он получал через банковскую карту супруги. В МВД проводят проверку обстоятельств, при которых был записан этот видеоролик.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля начальника управления по вопросам миграции и главу отдела иммиграционного контроля по Пензенской области арестовали по подозрению в коррупции. Следствие установило, что фигуранты получали деньги за легализацию в РФ иностранных граждан, в том числе в нарушение миграционного законодательства

В тот же день пятерых подольских полицейских также обвинили в получении и посредничестве при получении взяток. СК считает, что с 4 по 24 апреля они получили 15 млн рублей от жителя Подольска, чтобы в одном из уголовных дел не было новых эпизодов и фигурантов.