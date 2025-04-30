Тюмень, 30 апреля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, был освобожден от должности. Об этом 30 апреля сообщили в информационном центре правительства региона.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин, находясь на посту заместителя главы области, получил от предпринимателя Алексея Гоцыка взятку в размере 18,76 млн рублей.

16 апреля из материалов дела стало известно, что Вахрин подписал контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения спецоперации.

8 июня 2024 года по решению Басманного суда Москвы Вахрин был помещен под стражу. Пост замгубернатора Тюменской области он занимал с 2012 года. До этого он был начальником государственной жилищной инспекции области, а в 2001–2006 годах — депутатом Законодательного собрания Пермской области. После ареста Вахрину удалось сохранить свою должность, но губернатор Тюменской области Александр Моор распределил его полномочия между другими заместителями, поэтому ему не выплачивали зарплату.

Позже, 3 августа, замгубернатора Тюменской области признал свою вину в рамках дела о коррупции. Помимо этого, свою вину признал и Гоцык.

26 сентября глава региона назначил начальника главного управления строительства региона Павла Перевалова своим заместителем.