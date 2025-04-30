Вашингтон, 30 апреля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Украинские формирования окажутся обречены в случае, если США полностью перестанут их поддерживать. Об этом 30 апреля написал американский портал 19FortyFive.

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«Потеря всей американской помощи резко ослабит ее (Украины. — Прим. ред.) оборонительные возможности. Это может даже означать конец украинских вооруженных сил», — отмечается в публикации.

По словам автора статьи, при отказе США от помощи киевскому режиму тот может лишиться своего главного поставщика оружия. При этом запасы вооружений у украинской армии в этом случае могут закончиться достаточно быстро, невзирая на поставки из европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The New York Times 19 апреля написала, что власти США пока не рассматривают вопрос о предоставлении Киеву новых пакетов военной помощи после исчерпания средств, которые ранее выделила на эти цели администрация экс-президента страны Джо Байдена. По словам обозревателя издания, при президенте Дональде Трампе Вашингтон пересмотрел свой подход к Украине, ориентируясь на собственные интересы и на то, что может получить от украинской стороны.

Глава Белого дома 27 апреля рассказал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие для украинской армии. Трамп отметил, что Зеленский высказывает такие просьбы уже более трех лет.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования кризиса на Украине. Глава государства добавил, что эта мера также необходима, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Ранее Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки оружия Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.