Киев, 30 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Украинской стороне придется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в общий с США инвестиционный фонд после заключения с Вашингтоном соответствующей сделки. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Соглашение о недрах с США будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения», — проинформировал Шмыгаль в эфире украинского телемарафона.

Согласно его словам, за Украиной сохранится контроль за всеми ресурсами на территории страны.

Премьер также уточнил, что Киев будет производить взносы в денежной форме. При этом военные транши Украине от США могут засчитываться в качестве отчислений в фонд от американской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Шмыгаль подтвердил, что соглашение между Киевом и Вашингтоном о совместной добыче полезных ископаемых будет заключено в течение ближайших суток. Он отметил, что осталось доработать некоторые детали. Также обе стороны подпишут документы, регламентирующие порядок создания фонда по распоряжению доходов от добычи ископаемых.

Первые сообщения о возможной сделке Украины и США по ресурсам появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что Киев готов начать с американской стороной совместную разработку украинских минеральных ресурсов. Тогда же оговаривалось, что Украина должна вносить 50% от доходов за совместную разработку в общий с США фонд, из которого средства будут инвестироваться в украинские проекты.

Подписание соглашения было отсрочено после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. При этом американский лидер и после этого не стал утверждать, что сделка «мертва».

В конце марта обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своем материале указывал, что для американской стороны данное соглашение не представляет очень большого интереса, поскольку только РФ может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия в состоянии обеспечить энергоемкие предприятия отрасли за счет электроэнергии с Запорожской АЭС.