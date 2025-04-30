Курск, 30 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. С момента начала вторжения украинских формирований в приграничные районы Курской области от их действий погибли 288 мирных жителей. Об этом 30 апреля рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 людям, из них 288 человек погибло, 430 были доставлены в больницы», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что эти страшные цифры еще не окончательные, так как с территории курского приграничья пока не удалось вывезти все тела погибших от рук украинских боевиков мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля жительница села Плехово Суджанского района Курской области рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли ее сына, пытавшегося забрать продукты из своего дома. Она добавила, что тело погибшего мужчины нашли с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 26 апреля рассказала, что украинские военные застрелили мирного жителя Суджанского района, ехавшего за хлебом на велосипеде. По ее словам, преступление произошло в селе Бондаревка, в которое ВСУ вторглись в августе 2024 года.

Ранее, 24 апреля, СК России возбудил уголовное дело об убийстве бойцами украинских формирований жителя хутора Дмитрюков в Курской области. Боевики ВСУ потребовали от пенсионера отдать им ключи от автомобиля и угрожали в противном случае сжечь транспортное средство и дом. Позднее его тело было обнаружено в жилом доме с огнестрельными ранениями.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта заявил, что вторгшиеся в Курскую область и совершившие преступления против мирных жителей боевики украинских формирований и иностранные наемники являются террористами. Глава государства также поручил тщательно расследовать все преступления, совершенные ими.