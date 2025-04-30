Москва, 30 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции сейчас находится в руках российской армии, поэтому киевский режим использует террористические методы. Об этом 30 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов», — отметил он, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

Шойгу обратил внимание на то, что киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве «живого щита».

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия приближается к успешному завершению спецоперации, а контуры победы уже сегодня хорошо просматриваются. Он добавил, что российские бойцы сейчас, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, самоотверженно сражаются во имя искоренения идеологии нацизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все решения о начале спецоперации абсолютно правильными, а долгом России — победить в СВО. Он отметил, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации и делают это героически.

28 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что уверенность граждан России в победе в СВО должна только укрепляться. В конце прошлого года он также заявлял, что единство и твердая воля заложены в национальном характере у россиян. Глава государства не раз отмечал, что участниками спецоперации гордится вся страна.