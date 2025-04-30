Брюссель, 30 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Если президент Сербии Александр Вучич поедет в Москву на парад Победы 9 мая, у республики будут проблемы с переговорами о вступлении в Европейский союз. Об этом 30 апреля заявил журналистам официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он рассказал, что во время визита в Сербию еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос высказала сербскому руководству предупреждение Брюсселя.

«Она заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия, это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сообщил Мерсье.

По его словам, кандидаты в члены ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

Как сообщало ИА Регнум, Вучич 7 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет 9 мая в Москву. Кроме того, в параде Победы примет участие почетный караул из Сербии. На встрече с патриархом Сербским Порфирием 22 мая Путин передал, что ждет Вучича и сербских друзей 9 мая в Москве.

В середине апреля председатель ЕК Кая Каллас заявила, что страны, чьи представители поедут на парад Победы в Москву, столкнутся с последствиями. Она подчеркнула, что эта угроза касается не только членов Евросоюза, но и кандидатов.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Каллас не может угрожать суверенным странам. Он подчеркнул, что поездка на парад Победы в Москву — это дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Словакию от нацизма.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Каллас становится в один ряд с теми, кто оправдывает нацизм и героизацию пособников нацистов на Украине. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, запрет, высказанный европейской бюрократией, свидетельствует о глубочайшем моральном, идейном и ценностном кризисе в ЕС.