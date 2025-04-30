Москва, 30 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Преступный киевский режим понимает, что стратегическая инициатива на фронте находится в руках российской армии и использует террористические методы. Об этом 30 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля был убит начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он погиб в подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте Игната Кузина. Он признался в преступлении и рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко после этого признал причастность Украины к теракту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим фактически стал террористической ячейкой, получающей оружие и деньги из-за рубежа.

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