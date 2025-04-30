Москва, 30 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в музей Победы на Поклонной горе, где проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Климентьев

Выступление российского лидера ранее анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Марафон «Знание. Первые», проходящий с 28 по 30 апреля, в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия в рамках марафона проводят по всей стране — в Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

Ранее на марафоне выступил Песков. В своей лекции он акцентировал внимание на героизме советского народа, который победил фашизм, отметив при этом, что СССР помнит и о помощи со стороны США, за которую Россия полностью расплатилась при Путине.

Также в рамках марафона лекцию провел зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ходе выступления он затронул тему подвига прошлых поколений в годы Великой Отечественной войны, назвав его мерилом правды, справедливости, мужества, истинного патриотизма и верности своему долгу для жителей России.