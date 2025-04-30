Москва, 30 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Телеканал НТВ покажет концерт премии «Звезды хайпа». Мероприятие объединяет звезд и популярных блогеров, чья музыка попала в хит-парады. Трансляция состоится 5 мая.

РИА Новости/Алексей Мальгавко Певица Мари Краймбрери

Церемония «Звезды хайпа», создателем которой является продюсер «Русской медиагруппы» Светлана Столповских, — шоу, организованное радио DFM и телеканалом RU. TV. Статуэтка, вручаемая лауреатам премии, представляет манекены в человеческий рост, каждый из которых был оформлен в соответствии с номинацией и образом исполнителя, которому он вручался.

Лауреатами премии «Звезды хайпа» стали группа «Цу-Е-Фа», МОНА, Артур Пирожков и Хабиб, Мари Краймбрери, Ханна и Кирилл Мойтон, Милана Стар и многие другие.