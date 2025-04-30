Москва, 30 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Угрозы со стороны Еврокомиссии в адрес президента Сербии Александра Вучича из-за его планов посетить парад Победы в Москве указывают на бандитские методы Евросоюза. Такое мнение 30 апреля высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее в этот же день европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что поездка Вучича на 9 Мая в Москву будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.

В ответ на это Захарова усомнилась, что в Еврокомиссии продолжают придерживаться демократии.

«Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает, — к диктатуре», — подчеркнула дипломат.

Угрозы со стороны европейских представителей всем, кто планирует приехать в Москву на День Победы, она назвала «черными метками».

«Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же «Европейская комиссия», которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел», — отметила представитель МИД.

Она добавила, что такое поведение ЕК показывает хамское отношение к потенциальным членам Евросоюза.

22 апреля президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием заявил, что ждет президента Сербии в Москву на 9 Мая. Российский лидер также отметил, что отношения России и Сербии всегда носили особый характер и отличаются этим и в настоящее время.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС (в частности, Сербии).

Путин 21 апреля отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы. При этом он усомнился в том, что у чиновников Евросоюза есть возможность претворить в жизнь указанные угрозы.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.