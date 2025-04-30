Автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене
TV2: автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене
Копенгаген, 30 апреля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на толпу в центре Копенгагена пострадали пять человек. Об этом 30 апреля сообщил датский телеканал TV2.
Отмечается, что после инцидента одному из пострадавших была оказана экстренная медицинская помощь.
По предварительным данным полиции, пожилой водитель не справился с управлением своей машины, что и стало причиной инцидента.
Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в Ванкувере внедорожник Audi въехал в толпу людей на уличном фестивале по случаю Дня Лапу-Лапу — праздника, посвященного памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя Лапу-Лапу, боровшегося за свободу коренных филиппинцев. Полиция задержала водителя.
Позднее количество погибших при наезде авто на толпу в Ванкувере возросло до 11 человек. В полиции отмечали, что мотив преступления виновника инцидента все еще неизвестен.