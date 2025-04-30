Копенгаген, 30 апреля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на толпу в центре Копенгагена пострадали пять человек. Об этом 30 апреля сообщил датский телеканал TV2.

TV 2

Отмечается, что после инцидента одному из пострадавших была оказана экстренная медицинская помощь.

По предварительным данным полиции, пожилой водитель не справился с управлением своей машины, что и стало причиной инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в Ванкувере внедорожник Audi въехал в толпу людей на уличном фестивале по случаю Дня Лапу-Лапу — праздника, посвященного памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя Лапу-Лапу, боровшегося за свободу коренных филиппинцев. Полиция задержала водителя.

Позднее количество погибших при наезде авто на толпу в Ванкувере возросло до 11 человек. В полиции отмечали, что мотив преступления виновника инцидента все еще неизвестен.