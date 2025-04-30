Нальчик, 30 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Мужчина пережил 18 клинических смертей во время медицинских процедур в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отмечается, что 47-летний пациент поступил в больницу с признаками сердечной недостаточности и внезапной остановкой сердца.

«Пациента подключили к искусственной вентиляции легких, отмечалось 18 эпизодов клинической смерти», — говорится в публикации в Telegram-канале.

После стабилизации мужчину направили в реанимацию, однако через двое суток у него развилась тромбоэмболия легочной артерии. Врачи впервые в республике провели локальный тромболизис с использованием современного ультразвукового оборудования и, спустя 12 часов работы, пациента удалось спасти. Он чувствует себя хорошо и уже находится дома.

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