Москва, 30 апреля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Общая сумма исков российских СМИ к американской корпорации Google превысила капитализацию ее материнской компании Alphabet. Об этом заявил партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян.

Unsplash

Он напомнил, что все началось в 2020 году, когда «Царьград медиа» добился в российском суде восстановления доступа к заблокированному YouTube-каналу и взыскания неустойки, размер которой удваивается каждую неделю неисполнения решения. Позже к иску присоединились десятки других российских СМИ.

С 2023 года ООО «Гугл» находится в процедуре банкротства, а конкурсный управляющий добивается привлечения к ответственности компаний Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Ltd., а также оспаривает переводы на сумму свыше 300 млрд рублей.

Параллельно российские медиа инициировали процессы по исполнению судебных решений в Алжире, Египте, Венгрии, Киргизии, Сербии, Испании, Турции и Вьетнаме. В марте 2024 года суд ЮАР арестовал местные активы корпорации. При этом в мае суд в Калифорнии может принять решение о запрете российским медиа продолжать судебные процессы против Google за рубежом, говорится в материале газеты «Ведомости».

Между тем Alphabet скрывает от международных инвесторов масштаб судебных разбирательств, угрожающих арестом активов корпорации по всему миру. Зурабян отметил, что компания продолжает игнорировать эти риски в своих финансовых отчетах. Например, в документах за I квартал 2025 года она вновь не раскрыла детали судебных процессов.

Российские СМИ подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам США с требованием проверить факт сокрытия Alphabet информации о судебных рисках. Рассмотрение жалобы продолжается.

В августе 2024 года Google обратилась в суды Великобритании и американского штата Калифорния с требованием запретить российским СМИ продолжать судебные тяжбы за рубежом. В процессуальных документах корпорация назвала действия медиа «агрессивным вовлечением компаний группы Google в противостояние с Кремлем» и признала риск ареста активов по всему миру. Высокий суд Англии и Уэльса запретил RT, «Спасу» и «Царьграду» инициировать новые иски против Google за пределами США и Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательство в Калифорнии. Он также установил судебную неустойку в 1 млрд рублей в пользу Russia Today. Деньги взыщут, если корпорация продолжит судиться в США.

Поскольку Google отказывается выполнять решения суда, растет размер неустойки. Исковые требования 17 российских СМИ феврале выросли до 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. В случае неисполнения решения в девятимесячный срок предусмотрена еженедельная пеня в размере 100 тысяч рублей.