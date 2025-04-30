Киев, 30 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Федор Вениславский выступил с инициативой создать Космические силы ВСУ. Об этом 30 апреля сообщила украинский парламентарий Марьяна Безуглая.

ИА Регнум

«Вениславский регистрирует законопроект о создании космических сил ВСУ», — написала она в Telegram-канале.

Какие-либо детали о содержании законопроекта Безуглая не раскрыла.

Как ранее передавало ИА Регнум, 29 марта замминистра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила о необходимости создания в стране космических войск. По ее словам, в законе о космической деятельности сказано, что минобороны может выстраивать политику в сфере военного космоса. Она уточнила, что под этим как раз и подразумевается создание космических войск.

В обязанности этого управления будет входить организация взаимодействия между государственными и частными компаниями, а также министерством обороны страны. Черногоренко тогда подчеркнула, что Киев к 2030 году планирует обзавестись среди прочего системами контроля космического пространства «для укрепления обороны».