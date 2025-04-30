Санкт-Петербург, 30 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова показала кадры со свадьбы 19-летней дочери Ариадны в петербургском особняке. Фотографии и видео она опубликовала в своих соцсетях.

Telegram-канал Анастасии Волочковой. Кадр из видео

Церемония бракосочетания с 23-летним Никитой Григоряном состоялась 26 апреля в особняке Мясникова.

«Это было очень изысканное свадебное торжество моей доченьки Ариадны и Никиты. Все прошло великолепно, изысканно, камерно, благородно, волшебно… Это был счастливый день!» — написала она в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962333" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Волочкова показала кадры со свадьбы дочери в особняке в Петербурге

По словам балерины, весь зал бракосочетания был украшен живыми белыми розами в «королевском стиле». На торжественную церемонию представителей СМИ не пригласили.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев назначили «красивую» дату свадьбы. Они решили зарегистрировать брак 7 июля 2025 года. Соловьев добавил, что готовятся с помощью свадебных организаторов, но для них главное — быть самыми счастливыми в этот день.

Спортсмены также признались, что их отношения начались осенью 2024 года. Именно в этот период проходили съемки шоу «Ледниковый период».