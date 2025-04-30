Москва, 30 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Растущая активность НАТО на границах России связана с попыткой Запада не дать стране развернуть свои геополитические возможности на пике мирных переговоров по Украине. Об этом в среду, 30 апреля, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее заявил, что страны НАТО усиливают военную активность сразу в нескольких акваториях, расширяя попытки морской блокады России. Он подчеркнул, что такая блокада включает в себя попытки досмотра судов в международных водах и совершение диверсионно-террористических актов.

Собеседник агентства рассказал, что НАТО таким образом пытается не давать России возможности развернуть свои геополитические силы на самом пике мирных переговоров по украинскому вопросу. Эксперт связывает это с тем, что европейские государства НАТО, которые прежде всего участвуют в этих многочисленных учениях альянса и в то же время они прямо заинтересованы в том, чтобы переговоры между США и Россией не завершились успехом. Так, европейскому региону важно, чтобы Украина осталась рычагом давления на Россию, а США продолжили финансирование большей части затрат на киевский режим.

«Нам нужно быть готовыми к возможным провокациям, их может быть еще и больше будет. Опять же в преддверии Дня Победы мы видим, как начинает действовать вся вот эта публика западная, которая по локоть замазана кровью за эти три года поддержки террориста, главы киевского режима Владимира Зеленского и его террористического государства. И в этом отношении Западу будет крайне сложно находить нормальные слова для диалога с Россией, потому что с одной стороны, они замазаны этой кровью, а с другой стороны Зеленский открыто заявляет о том, что его спецслужбы убивают российских генералов, проводят теракты и готовятся к каким-то ударам по Москве. На этом самом Западе не то что не препятствуют, а даже поддерживает эти заявления», — рассказал Михайлов.

Собеседник агентства уточнил, что России необходимо будет понимать, с кем она имеет дело, всю цену этого переговорного трека, потому что вряд ли такая объективная реальность и эти переговоры приведут стороны к нормальному решению вопросов. Военный эксперт призвал ориентироваться на собственные вооруженные силы, надеяться на армию и решать эти геополитические вопросы, исходя из реальности, которую проводят вооружённые силы России в зоне СВО.

«НАТО еще с 2022-го года очень активно перенесли свои военные маневры, прежде всего, в воздушно-морском пространстве на территорию Балтики. Очень активно задействуют в этих вопросах страны Прибалтики: Польшу, Румынию, Финляндию и Швецию. То есть, по сути, вот эта, получается, северо-восточная зона Евросоюза и НАТО, по сути, буферная зона, потому что, взяв эти государства в состав НАТО, уже после развала Советского Союза, в нарушении договоренности с нашей стороной. Альянс создал себе с одной стороны новые полигоны, то есть территории, на которых можно отрабатывать военные маневры. А во-вторых, для того, чтобы по сути создать тот самый пояс безопасности для стран Центральной и Западной Европы и в целом для Альянса за счет новых членов НАТО», — рассказал военный эксперт

Использовать страны Евросоюза НАТО решилось не только из-за того, что эти государства являются неким буфером между Россией и ключевыми участниками альянса, сообщил специалист. По его словам, такое решение принято в том числе из-за частых военных учений, переквалификаций территорий под полигоны и прочей военной активности, что далеко не всегда приходится по душе местным жителям крупных европейских стран.

«Поэтому сейчас, наверное, если посмотреть даже по тем учениям, которые постоянно описывают пресс-службы НАТО, их довольно много. Их несколько десятков проводится сейчас за год. То есть они где-то 80−90% перемещены как раз на северо-восточный фланг НАТО. Опять же, именно для этого, в том числе, взяли в состав НАТО Финляндию, чтобы продлить эту буферную зону еще на 1400 км, за счёт российско-финской границы»,— заявил Михайлов.

Как передавало ИА Регнум, Патрушев также заявил, что страны НАТО на учениях у российских границ отрабатывают наступательные сценарии, включая захват Калининградской области, блокировку судоходства на Балтике и в Черном море, а также превентивные удары по местам базирования российских ядерных сил. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры угрожают России ядерным оружием и мощью уже устаревшего флота.

Кроме того, 12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне и руководят процессом ФРГ, Франция и Британия. Однако единственное, в чем они преуспели — это разжигание напряженности и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуации там быстро деградируют, подчеркивал он.