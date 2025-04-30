Цюрих, Швейцария, 30 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина пока не включат в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), так как для этого должно пройти больше двух лет после окончания спортивной карьеры игрока. Об этом 30 апреля заявил президент IIHF Люк Тардиф.

Adam Hunger/AP/TASS Александр Овечкин

По словам Тардифа, российский игрок получит награды от организации в знак признания его рекордов в хоккее.

«Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — рассказал он в беседе с изданием Sport24.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ шайб (894), записав на свой счет 895-й гол. Матч «Вашингтона» с командой «Нью-Йорк Айлендерс» прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. Во время этой церемонии игрок поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Позднее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в регулярных чемпионатах лиги. По его мнению, это зависит о того, как долго россиянин будет выступать за океаном.

Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с рекордом. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекорд форварда «Кэпиталз» красивым. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Овечкин — великий русский хоккеист. Перед этим в Кремле отмечали, что следят за успехами российского нападающего и болеют за него.