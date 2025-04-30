Москва, 30 апреля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. В своих отчетах корпорация Google скрывает масштаб судебных претензий от российских телеканалов. Об этом 30 апреля заявил партнер юридической фирмы Art deLex Артур Зурабян.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он уточнил, что Alphabet — материнская компания Google — скрывает истинную информацию от инвесторов. В действительности сумма исковых требований из России превышает капитализацию самой Alphabet.

Зурабян напомнил, что конфликт начался в 2020 году с иска телеканала «Царьград» о восстановлении доступа к YouTube-каналу и компенсации упущенной выгоды. С тех пор десятки российских СМИ добились в российских судах решений о взыскании многомиллиардных неустоек с Google. Поскольку решения судов не исполняются, неустойка продолжает расти.

В глазах Alphabet эти процессы, видимо, недостаточно существенны для включения их в свои финансовые отчеты, которые публикуются в первую очередь в интересах ее акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных лиц, отметил эксперт.

Он привел в пример отчет за I квартал 2022 года, в котором упоминаются некие «юридические вопросы, связанные с Россией». Alphabet утверждает, что они не будут иметь каких-либо значительных последствий для ее бизнеса и финансового состояния. Эта формулировка продолжает фигурировать в отчетах.

По мнению Зурабяна, происходит явно намеренное умолчание о судебных процессах в финансовых отчетах Alphabet.

На это обстоятельство обратили внимание российские СМИ, от имени которых их адвокаты в ЮАР подали жалобу в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой дать оценку фальсификации отчетности со стороны Alphabet и привлечь компанию к ответственности, предусмотренной американским законодательством. Жалоба находится на рассмотрении комиссии.

Параллельно в рамках банкротного дела ООО «Гугл» в России рассматриваются иски о привлечении к субсидиарной ответственности компаний группы Google и их руководителей на сумму свыше 300 млрд рублей. Российские СМИ инициировали судебные процессы по исполнению решений в Алжире, Египте, ЮАР, Турции и других странах, где в марте 2024 года арестовали местные активы Google.

Google попыталась заблокировать эти процессы через суды США и Великобритании, назвав действия российских СМИ «глобальной кампанией по исполнению решений в интересах Кремля».

В ответ 23 апреля нынешнего года Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательства в Калифорнии, установив штраф в 1 млрд рублей за нарушение запрета.

Ранее, в январе 2025 года, Высокий суд Англии запретил Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» судиться с Google за пределами США и Великобритании, что российские юристы расценили как политизированное решение.

Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, it-гигант на протяжении многих лет искусственно занижал налоговые обязательства с помощью знаменитой схемы «двойной ирландский с голландским сэндвичем».

«Суть схемы была проста, но цинична: ее цель была в том, чтобы в итоге осесть в офшоре с нулевыми налогами, используя лазейки в международном законодательстве. Схему эту прикрыли, но история повторяется», — отметил Немкин.

Он рассказал, что теперь Google снова вводит инвесторов в заблуждение, называя миллиардные судебные риски «незначительными», хотя в документах сама же признает реальную угрозу ареста активов.

«Уверен, что подобные манипуляции давно вышли за рамки этики и стали системной проблемой, требующей жесткого регулирования и разделения компании», — добавил он.

Как отметил член Совета по правам человека, завкафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич, it-корпорация играет в «кошки-мышки» с законом.

«Google, который позиционирует себя как образец прозрачности, перед банкротством российского подразделения буквально вычистил из него 10 млрд рублей — деньги, которые по праву принадлежат кредиторам», — отметил Малькевич.

Он назвал действия Google классической практикой сокрытия информации. С 2008 года компания использует специальные настройки корпоративного чата, при которых все сообщения автоматически удаляются через сутки. Это также является прямым нарушением требований американского финансового регулятора о сохранении документов.

«Наши суды уже дали адекватный ответ на эти манипуляции. Но проблема гораздо глубже — это вызов всей международной правовой и финансовой системе. Надо поставить точку в этой истории и заставить таких «игроков» играть по честным правилам. Опыт последних лет показывает, когда дело доходит до принципиальных вопросов, российское правосудие способно побеждать даже таких могущественных оппонентов, как Google», — добавил Малькевич.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов 29 апреля заявил, что, пока Google не выплатит все долги по искам из России, ни о каком возвращении на российский рынок не может быть и речи.