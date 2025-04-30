Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Агенты украинских спецслужб, которые утром 30 апреля были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ после взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске, подорвались на своей же бомбе. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«При сборке указанными лицами СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в г. Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт», — пояснили в ведомстве.

30 апреля сотрудники ФСБ после взрыва в многоэтажке в Ханты-Мансийске задержали трех человек. Согласно материалам следствия, это граждане Украины, Белоруссии и Молдавии. Они готовили теракт против участника специальной военной операции.

Как ранее передавало ИА Регнум, ФСБ опубликовала кадры допроса украинских агентов. Один из них признался, что представитель спецслужб Украины вышел на него в начале текущего года и пообещал денежное вознаграждение за совершение теракта.

Задержанные собирали СВУ, для чего в Югру доставили компоненты, замаскировав их с помощью аккумуляторного шуруповерта и ароматической свечи.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас все фигуранты заключены под стражу по решению суда.