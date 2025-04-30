Киев, 30 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Украина и США подпишут соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в течение ближайших суток. Об этом 30 апреля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Глава правительства добавил, что после заключения сделки стороны также подпишут еще два технических соглашения, которые определят порядок создания фонда, который будет распоряжаться доходами от добычи ресурсов, и его финансирование.

«Как только будут доработаны все последние детали в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток соглашение будет подписано», — заявил он в эфире украинского новостного телемарафона.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что проект соглашения по совместной добыче украинских полезных ископаемых завершен и может быть подписан в течение 30 апреля. В США для заключения сделки вылетела министр экономики Украины Юлия Свириденко.

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев с проектом соглашения о добыче полезных ископаемых. Глава киевского режима Владимир Зеленский позже заявил, что переговоры велись в унизительном тоне и он не принял условий сделки.

Шмыгаль 27 апреля сообщил, что американская сторона смягчила требования. Вашингтон согласился не направлять доходы от украинских ресурсов на погашение ранее предоставленной помощи. Премьер-министр также заявил, что сделка должна быть одобрена Верховной радой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский находится в сложной ситуации. Если он подпишет кабальное соглашение с США, то его повесят украинцы, а в случае отказа от сделки Вашингтон уничтожит киевский режим.