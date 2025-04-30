Королёв, Московская область, 30 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся против российского военного теракт, задержав подозреваемого в Подмосковье. Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным канала, мужчина в рамках подготовки теракта приехал в подмосковный Королёв и несколько недель следил за своей потенциальной жертвой.

Его удалось задержать до исполнения покушения. Сейчас подозреваемый находится на допросе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962327" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В этот же день сотрудники ФСБ задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на участника специальной военной операции. Фигуранты случайно произвели взрыв в Ханты-Мансийске. Две квартиры многоэтажного жилого дома оказались разрушены. Пять человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадали и злоумышленники.

Задержанные дали признательные показания. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). По решению суда всех задержанных заключили под стражу.

Ранее, в декабре 2024 года, силовики задержали в Дагестане 12 участников террористической ячейки. Пятерым подозреваемым предъявили обвинения в подготовке серии терактов в республике. Они были помещены под стражу.