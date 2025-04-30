Анкара, 30 апреля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Турция поддерживает видение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Global Look Press/Alex Wroblewski/Consolidated News Photos

Он подчеркнул, что периодически созванивается с Трампом, и выразил надежду, что вскоре двусторонние отношения с американским лидером получат совершенно иной импульс.

«Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной», — отметил турецкий лидер в беседе с журналистами в самолете по возвращении из Италии.

Он также добавил, что у него и Трампа есть понимание по ситуации в Сирии.

«Наш поиск примирения на разумной основе в тех областях, где мы думаем по-разному, конечно, будет продолжаться. Мы — два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии», — заключил Эрдоган.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что украинский конфликт подошел к завершающей стадии. По его словам, Вашингтон будет наблюдать за тем, что произойдет в течение следующей недели. Такое заявление американский лидер сделал на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в связи с празднованием 80-й годовщины Победы.

До этого 23 апреля Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского за слова, что он никогда не признает воссоединения Крыма с Россией. Американский президент обвинил главу киевского режима в создании помех для мирного урегулирования и предупредил, что в случае продления конфликта он может потерять всю Украину. Президент США добавил, что с Москвой договориться проще, чем с Киевом.

При этом 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что заявление Путина о том, что он открыт для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, остается актуальным.