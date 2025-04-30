Москва, 30 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. В Москве пьяный мужчина спрыгнул с Крымского моста. Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал SHOT.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным канала, мужчина забрался на один из пилонов, а затем спрыгнул в воду.

«К счастью, в этот момент рядом проезжал катер спасателей, которые оперативно достали мужчину из воды. Он жив», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время его осмотрят медработники.

Похожий случай произошел 6 октября 2024 года — источник ИА Регнум сообщил, что подвыпившая девушка прыгнула в воду с Крымского моста. Она сидела на мосту рано утром в одном белье и, по словам очевидцев, плакала. Один из прохожих захотел помочь ей, но когда он подошел ближе, девушка спрыгнула.

Москвичи вызвали спасателей, которые помогли девушке выбраться на сушу. Серьезных травм она не получила.