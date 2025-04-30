Казанский район, Тюменская область, 30 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. В Казанском и Абатском районах Тюменской области из-за паводка вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил 30 апреля глава региона Александр Моор.

Telegram/Александр Моор

«Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он начнет действовать с завтрашнего дня», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Казанском районе действует режим ЧС муниципального уровня.

Жители населенных пунктов, в которых будет действовать режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью. На нее могут рассчитывать граждане, вынужденные из-за паводка покинуть свои дома.

«При возникновении угрозы подтопления готовы ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме», — сообщил Моор.

Как сообщало ИА Регнум, год назад из-за паводка в Абатском районе затопило пять деревень, отрезанными от снабжения оказались 14 населенных пунктов. Уровень воды в реке Ишим приближался к критической отметке.

Моор 5 апреля заявил, что прошлогодняя ситуация не должна повториться. В регионе приняли соответствующие меры. В частности, создали дополнительные гидрологические посты, специалисты продолжают возводить и укреплять защитные сооружения, а также формировать запасы необходимых материально-технических ресурсов.