Нижний Новгород, 30 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Александр Харламов ушел с поста генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в связи с истечением срока контракта. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб «Торпедо»

«Под руководством Александра Харламова клуб взял устойчивый курс на стабильное управление и развитие. Менеджмент смог существенно укрепить репутацию клуба, повысить эффективность управления и заложить прочную основу для будущих спортивных побед», — говорится на сайте клуба.

Также пресс-служба отметила, что под руководством Харламова выросли доходы ХК и началось его развитие, в том числе детско-юношеской школы. Молодежная команда клуба «Чайка» в 2023 году завоевала Кубок Харламова и заняла лидирующие позиции в Молодежной хоккейной лиге.

Харламов заявил, что для него было большой честью работать с клубом, удалось сделать его сильней. Он поблагодарил руководство Нижегородской области, тренеров и сотрудников клуба, игроков и болельщиков.

«Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут. Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути и желаю клубу побед и новых достижений», — добавил Харламов.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. Он работал на этом посту с 2022 года. Харламов объяснил, что такое решение приняли из-за спортивных результатов команды за последнее время.

«Торпедо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла ярославскому «Локомотиву».