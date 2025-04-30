Москва, 30 апреля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Служба безопасности «АвтоВАЗа» выявила утечку личных данных владельцев более чем 32 тыс. автомобилей Lada, которые могут из-за этого столкнуться с мошенниками через мессенджеры и рассылки. Сообщение компании 30 апреля привели «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что в апреле на одном из закрытых интернет-ресурсов для обмена украденными базами данных был выявлен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тыс. владельцев Lada с их персональными данными (мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах).

В связи с этим служба безопасности компании предположила, что мошенники могут использовать эти данные в своих целях, в связи с чем владельцам автомобилей Lada всех годов выпуска посоветовали критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под представителей «АвтоВАЗа», дилерской сети Lada и других якобы взаимосвязанных с компанией организаций.

Личные данные владельцев Lada были собраны из неизвестных альтернативных источников, предположительно, по частным объявлениям о продаже машин, так как системы учета и хранения данных «АвтоВАЗа» ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля стало известно, что мошенники попытались украсть у россиян около 15 млн рублей путем взлома аккаунтов пользователей маркетплейса Wildberries. Для этого злоумышленники через мессенджеры отправляли пользователям файлы, замаскированные под архив с фотографиями.

Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 17 апреля сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на телефонах потенциальных жертв для похищения их персональных данных и взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Для этого они убеждают зарегистрироваться на определенном сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана, что позволяет им видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».