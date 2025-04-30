Краснодар, 30 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Против задержанного вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбудили дело о мошенничестве. Об этом 30 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере». — Прим. ред.)», — рассказал источник агентству.

При этом уточняется, что других фигурантов в расследовании на данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее в горадминистрации Краснодара прошли обыски, в том числе и в офисе Нетребы. Сотрудники полиции задержали чиновника.

Нетреба занял пост вице-мэра менее года назад — в августе 2024-го. Под его контролем находились вопросы общественной безопасности и правопорядка.