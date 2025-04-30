Киев, 30 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. От новых беспилотников на оптоволоконных кабелях Вооруженных сил РФ практически невозможно защититься. На это 30 апреля британской газете The Guardian пожаловались украинские военные.

Иван Шилов ИА Регнум

Военный врач Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей, работающий в Покровске, отметил, что из-за появления оптоволоконных дронов военные ВСУ перестали эвакуировать раненых сослуживцев, потому что российские беспилотники не глушатся.

Командир подразделения БПЛА ВСУ Юрий Федоренко подтвердил, что новые дроны ВС РФ не получается вывести из строя даже естественными помехами, потому что у них нет радиосвязи.

«Оптоволоконные (БПЛА. — Прим. ред.) удается проводить между деревьями в лесу или лесополосе. Если вы летите на обычном дроне, деревья блокируют сигнал, если только у вас нет ретранслятора поблизости», — уточнил он.

Украинский военный добавил, что теперь дороги, которые раньше ВСУ считали безопасными, могут подвергнуться атаке в любой момент.

В статье уточняется, что новой разработкой пользуются обе стороны, но ВС РФ опережают ВСУ по количеству таких беспилотников.

Эксперт по дронам из Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт объяснил, что такие дроны полезнее всего в начале штурма, они способны заменить артиллерию.

«Поскольку эти дроны нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, они используются в качестве первой волны атаки для подавления средств радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Это открывает путь для обычных дронов с дистанционным управлением, которые наносят удары», — отметил он.

21 января Forbes писал, что российская армия начала применять в зоне спецоперации новые FPV-дроны с камерами-фотоловушками, способными передавать видеосигнал при обнаружении движения. Эти БПЛА могут быть скрытно установлены вдоль дорог, также их можно использовать на подступах к позициям при обороне, чтобы заранее заметить приближение противника. Чтобы усложнить их обезвреживание, ловушки можно заминировать.

Как передавало ИА Регнум, новосибирские ученые 23 января представили новые модели военных беспилотников «Касатка» и «Микроб». Первый из них может использоваться как ложная цель для средств противовоздушной обороны противника, а второй способен подниматься на высоту до 2 км и передавать сигнал на расстояние до 50 км.

В августе 2024 года российские военные начали применять FPV-дроны «Ветер», оснащенные искусственным интеллектом, в зоне проведения специальной военной операции на Украине. У дронов есть автоматическое наведение на цель.