Таймырский район, Красноярский край, 30 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. В таймырском поселке Носок состоялось празднование главного праздника коренных малочисленных народов Севера — Дня оленевода. Мероприятие прошло в рамках форума «ЭкоАрктика». Генеральным партнером праздника выступила компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазовый комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре отметили День оленевода

Зрелищной частью праздника стали гонки на оленьих упряжках. Более 300 участников соревновались за звание самого быстрого каюра в мужском, женском и молодёжном заездах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре отметили День оленевода

Коренные жители также приняли участие в традиционных видах состязаний: прыжках через нарты, перетягивании палки и метании маута на хорей (аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре отметили День оленевода

Кроме того, на этноплощадке состоялся конкурс национальной одежды, женщины представили блюда северной кухни из рыбы и мяса оленя, изделия декоративно-прикладного творчества.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре отметили День оленевода

Мероприятие завершилось большим праздничным концертом с участием местных творческих коллективов. Победители всех конкурсов получили подарки от генерального партнера праздника.

В поселке Носок проживает более 1,5 тыс. человек, из которых почти 90% — представители коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни.