Суджанский район, Курская область, 30 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. В Судже региональная компания по вывозу мусора регулярно начисляла долги на имена умерших людей. Когда другие собственники пытались оспорить задолженности на имена усопших соседей, сотрудники компании угрожали судами за неуплату и требовали предоставить свидетельства о смерти подчас незнакомых им людей. Кроме того, счета за вывоз мусора выставляли и тем жителям Курской области, которым никогда не оказывали данной услуги. У таких жителей не было даже мусорного контейнера — от отходов они избавлялись по старинке, сжигая их в печи. Однако это не помешало обслуживающей коммунальной компании выставлять им счета «за вывоз» мусора. Об этом ИА Регнум рассказали возмущенные жители Суджи и ближайших к ней районов Курской области.

Павел Лисицын/РИА Новости

В конце апреля в социальных сетях разгорелся скандал из-за квитанций на оплату услуг ЖКХ с долгом за вывоз мусора, которые стали присылать жителям эвакуированной Суджи. В квитанциях рядом с суммой долга значился период начисления — март 2025 года. В это время Суджа и другие населенные пункты Суджанского района находились под оккупацией вторгшихся на территорию Курской области формирований ВСУ.

Жители эвакуированной Суджи, возмущенные самоуправством местных коммунальщиков, сообщили о произошедшей ситуации члену Совета по правам человека при президенте России и главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

«Жители Суджи прислали мне счета, которые им приходят за вывоз мусора. Оказывается, компания по вывозу мусора трудилась и во время боевых действий по освобождению города. Жители шутят — надо было сразу кинуть бравых коммунальщиков на освобождение Суджи, раз они способны убирать мусор под носом у врага. Кому-то не терпится заработать, и даже война ничего не меняет», — поделилась Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

Вскоре скандал дошел до высоких кабинетов, и ситуацию прокомментировало министерство ЖКХ и ТЭК Курской области. По их словам, коммунальная компания на самом деле выставила счета не за март 2025-го, как указано в платежном документе, который получили жители Суджи, а якобы за июль 2024 года — месяц накануне вторжения ВСУ в Курскую область.

«Указанную территорию в качестве регионального оператора по обращению с ТКО обслуживает ООО «Экопол». Проверка показала, что указанная в обращении сумма является задолженностью потребителя за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024 года. В настоящее время, по решению оперативного штаба, все ресурсоснабжающие организации, Фонд капитального ремонта, региональные операторы по обращению с ТКО, в том числе компания «Экопол», не выставляют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных районов. Однако, согласно действующему законодательству, предприятие обязано производить ежемесячно выгрузку задолженности (состояния лицевого счёта) в федеральную систему ГИС ЖКХ», — пояснили в Telegram-канале министерства ЖКХ и ТЭК Курской области.

Журналистами ИА Регнум удалось связаться с жителями эвакуированной Суджи, чтобы подробнее расспросить о работе оскандалившейся компании по вывозу мусора. По их словам, проблемы с этой коммунальной организацией случаются регулярно с самого начала работы данной компании в Суджанском районе.

«Эта компания «Экопол» начала работать в Судже с 2018 года. И тогда же с ней начались проблемы. Насколько я понимаю, они где-то взяли старую базу данных жителей и стали по ней начислять долги всем подряд. При этом даже не удосужились проверить эту базу на актуальность, не разобрались, кто еще живет по адресам, кто съехал, а кто вообще умер. Выставляли счета тупо всем подряд!» — рассказала ИА Регнум жительница Суджи Ирина (имя изменено).

По её словам, сразу после начала работы в Судже данной коммунальной компании ей домой стали приносить квитанции по задолженности за вывоз мусора на имя умершей много лет назад женщины.

«Я живу в самом центре Суджи, у меня частный дом. Раньше этот дом был на двух хозяев. Собственниками были я и моя соседка Надежда (имя изменено). Она жила то здесь, в Судже, то уезжала к родственникам куда-то на Украину. В 2012 году Надежда умерла на Украине. Я оформила дом полностью на себя, став единственным собственником. И уже забыла об этой истории, как вдруг в 2018 году мне домой стали приносить квитанции на имя умершей Надежды. Я сообщила в компанию «Экопол» об ошибке и попросила обновить данные — в ответ они стали требовать у меня доказательства, что Надежда действительно умерла, требовали предоставить свидетельство о смерти. А где я его возьму? Она мне не родственница, тем более скончалась на Украине — ехать туда мне незачем и не к кому, да и тем более это обязанность компании — установить точных потребителей их услуг. В итоге мы воевали с «Экополом» больше года, они все продолжали начислять долги по моему адресу на умершего человека, а на мои возмущения угрожали судом. В итоге я уже не выдержала и на очередное требование сотрудников «Экопола» предоставить свидетельство о смерти Надежды послала их на три русские буквы. Удивительно, но только после этого они перестали начислять долги на мертвого человека и присылать мне свои квитанции», — поделилась Ирина.

При этом женщина отметила, что она не единственная, кто столкнулся с подобной ситуацией. Многим её знакомым и соседям из Суджи также присылали квитанции о начислении долга на имя умерших родственников и соседей. Ирина отметила, что всем возмущенным жителям в компании угрожали судом за неуплату чужих долгов.

«В данной ситуации проблема в том, что долг накапливается на конкретном адресе и коммунальная компания могла просто перестать вывозить мусор, даже если я полностью оплачиваю свои счета», — рассказала Ирина.

Другая жительница Курской области рассказала, что жители сельской местности регулярно сталкиваются с необоснованными начислениями долгов за вывоз мусора, который по факту не производится.

«Мои пожилые родители живут в частном доме в деревне Гирьи в Беловском районе Курской области — это соседний от Суджанского район, также приграничный. Сама деревня находится на самой границе с Украиной и в начале вторжения ВСУ также попала под оккупацию противника. Этот район также обслуживается компанией «Экопол», и у нас была возмутительная история, связанная с работой компании. Еще до начала вторжения ВСУ моим пожилым родителям внезапно начислили долг за вывоз мусора за 2 года. При этом им не приходили никакие квитанции. Самое абсурдное в этой ситуации, что на их улице нет мусорных контейнеров и «Экопол» ни разу не вывозили мусор от их домов. Аналогичные начисления долгов за вывоз мусора, которого не было, пришли всем жителям этой улицы — порядка 12 домов. Люди стали жаловаться, обращались к общественникам, но всё без толку — долги не аннулировали. Пришлось смириться и просто заплатить. Мои родители до сих пор платят по чуть-чуть, возмещают «долг» за не оказанную им услугу. Единственное — после скандала мусор с их улицы все-таки начали вывозить, но где они были раньше — загадка», — поделилась Ксения (имя изменено).

Аналогичной ситуацией поделились и жители деревни Глебово Курского района Курской области. В октябре 2023 года в одном из местных Telegram-каналов появилась информация о том, что коммунальная компания начислила им долги за вывоз мусора, который жители самостоятельно сжигают в печах. При этом в деревне даже нет мусорных контейнеров, откуда коммунальная компания могла бы вывозить мусор.

«Региональный оператор по обращению с ТКО «Экопол» направил квитанции с долгами за вывоз мусора жителям деревни Глебово Курского района. На каждого пришлось примерно по 16 тысяч рублей. Интересно, что платежки пришли и на давно умерших людей. Жители категорически отказываются оплачивать баснословные суммы. Ведь услуг по вывозу мусора им никто не оказывал — контейнеров для сбора отходов в деревне нет. Всё, что остается в хозяйстве, люди сжигают в печах», — поделились жители деревни в социальных сетях.

Кроме того, по словам жителей районов Курской области, которые обслуживает данная коммунальная компания, долги за вывоз мусора начисляют и на те дома, где фактически никто не живет.

«Моя семья получила в наследство дом и земельный участок, однако там никто не проживает и, соответственно, никакого мусора не производит. При этом «Экопол» регулярно начисляет платежи за вывоз мусора по данному адресу», — поделилась Ксения.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие жители Курского приграничья.

«У меня в деревне дом, достался по наследству, но я там не прописана и не живу. Из компании «Экопол» мне пришла квитанция по долгу за вывоз мусора за 4 года. Разбираться с «Экополом» бесполезно. Кто подскажет, куда можно ещё обратиться?» — спрашивала в соцсетях местная жительница.

При этом все опрошенные ИА Регнум жители Курской области, столкнувшиеся с проблемами от работы компании «Экопол», единогласно заявили, что пытаться решить проблемы напрямую с организацией бесполезно. Сотрудники компании пугают жителей судами и неохотно идут навстречу в решении возникающих проблем.