Киев, 30 апреля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект, предусматривающий разрешение на службу в украинской армии мужчин, не подлежащих мобилизации. Речь идет о гражданах старше 60 лет, сообщил секретарь комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Он уточнил, что инициатива разработки данного проекта принадлежит ему.

«Он даст гражданам старше 60 право добровольно подписывать контракты на военную службу», — говорится в сообщении на странице Костенко в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, данный документ уже размещен на сайте парламента страны. В карточке законопроекта указано, что над ним трудились 37 депутатов.

Костенко уточняет, что украинцы старше 60 лет могут быть приняты на службу в ВСУ по контракту после получения письменного согласия командира воинской части. Эти мужчины должны быть признаны годными военно-врачебной комиссией.

На сегодняшний день на Украине действует призыв на службу для мужского населения в возрасте от 25 до 60 лет.

Как ранее передавало ИА Регнум, 16 апреля Рада продлила военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. Это решение поддержали 357 парламентариев.

22 апреля депутат украинского парламента Нина Южанина заявила о необходимости срочной мобилизации ВСУ из-за катастрофических потерь, «самоволок» и массового дезертирства.

Тем временем сами украинцы призывного возраста стараются покинуть страну всеми возможными способами. Недавно украинские пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Молдавию, спрятавшись в цистерне с растительным маслом.