Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 15-летнего школьника задержали по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Отмечается, что СВУ он собирал по заданию украинских спецслужб в своей квартире, при этом получая инструкции от представителей Вооруженных сил Украины.

«Во время обысков силовики обнаружили в квартире взрывчатые вещества, которые он изготовил из имевшихся у него реактивов. В качестве корпуса для взрывчатки парень, предварительно, планировал использовать обычную стеклянную банку. Также в бомбе были и поражающие элементы», — говорится в сообщении.

По данным канала, подростка задержали и допросили, а затем арестовали.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля в СК России сообщили, что готовившие теракт в Югре украинские агенты подорвались на собственной бомбе. По данным ведомства, 12 апреля при сборке СВУ случилась детонация, в результате которой был разрушен жилой дом в Ханты-Мансийске. Пять человек госпитализировали, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире планирует теракты на российской территории. Это свидетельствует о подрыве мирных усилий по урегулированию военного конфликта со стороны Киева, подчеркнула она.