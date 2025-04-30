Москва, 30 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Торговая сеть «Вкусвилл» в первом квартале 2025 года сократила количество магазинов на 10,5%, всего было закрыто 238 объектов. Об этом 30 апреля написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Infoline.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Показатель «Вкусвилла» стал самым высоким среди крупных российских ретейлеров. Причиной закрытия большого числа точек в компании назвали оптимизацию нерентабельных объектов. При этом во «Вкусвилле» утверждают, что в 2024 году открыли свыше 500 новых.

Эксперты считают, что сокращение связано с переориентацией на онлайн-торговлю, в которой фиксируется почти половина продаж.

Также с начала года число магазинов сократили сети «Бристоль» (–1,5%) и «Светофор» (–2,6%). В первом случае владельцы компании перераспределяют ресурсы в пользу «Красного & Белого» (+2%), а в «Светофоре» причиной закрытия точек назвали проверки Роспотребнадзора.

В свою очередь сеть «Лента» увеличила число магазинов на 15%, «Магнит» расширяет онлайн-торговлю, а Metro развивает b2b-направление.

Ранее неоднократно появлялись новости о том, что во «Вкусвилле» продается некачественная продукция. В январе сеть приостановила продажи кейс-торта «ДэнБош» после жалобы одного из клиентов, который утверждал, что нашел в десерте кусок стекла. «ВкусВилл» совместно с производителем инициировал проверку.

Также в конце декабря торговая сеть временно прекратила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали». Такие меры в компании приняли после получения 23 декабря информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции, произведенной 7 ноября.

31 октября компания «Вкусвилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома» (МКД) и убрала продукцию этого производителя с полок своих магазинах, она также недоступна для онлайн-заказа. По словам представителя пресс-службы, ранее появившиеся в интернете сообщения об антисанитарии на производстве МКД потрясли многих покупателей и сотрудников компании.

В феврале стало известно, что не менее десяти магазинов сети «Светофор» в Москве с начала года приостановили или прекратили работу по решению судов из-за выявленных нарушений санитарных норм. Также магазины сети «Светофор» закрыли в ряде регионов из-за множества выявленных нарушений, в том числе из-за продажи просроченного мяса.