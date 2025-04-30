Торговая сеть «Вкусвилл» закрыла 238 магазинов с начала года
Москва, 30 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Торговая сеть «Вкусвилл» в первом квартале 2025 года сократила количество магазинов на 10,5%, всего было закрыто 238 объектов. Об этом 30 апреля написал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Infoline.
Показатель «Вкусвилла» стал самым высоким среди крупных российских ретейлеров. Причиной закрытия большого числа точек в компании назвали оптимизацию нерентабельных объектов. При этом во «Вкусвилле» утверждают, что в 2024 году открыли свыше 500 новых.
Эксперты считают, что сокращение связано с переориентацией на онлайн-торговлю, в которой фиксируется почти половина продаж.
Также с начала года число магазинов сократили сети «Бристоль» (–1,5%) и «Светофор» (–2,6%). В первом случае владельцы компании перераспределяют ресурсы в пользу «Красного & Белого» (+2%), а в «Светофоре» причиной закрытия точек назвали проверки Роспотребнадзора.
В свою очередь сеть «Лента» увеличила число магазинов на 15%, «Магнит» расширяет онлайн-торговлю, а Metro развивает b2b-направление.
Ранее неоднократно появлялись новости о том, что во «Вкусвилле» продается некачественная продукция. В январе сеть приостановила продажи кейс-торта «ДэнБош» после жалобы одного из клиентов, который утверждал, что нашел в десерте кусок стекла. «ВкусВилл» совместно с производителем инициировал проверку.
Также в конце декабря торговая сеть временно прекратила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали». Такие меры в компании приняли после получения 23 декабря информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в продукции, произведенной 7 ноября.
31 октября компания «Вкусвилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома» (МКД) и убрала продукцию этого производителя с полок своих магазинах, она также недоступна для онлайн-заказа. По словам представителя пресс-службы, ранее появившиеся в интернете сообщения об антисанитарии на производстве МКД потрясли многих покупателей и сотрудников компании.
В феврале стало известно, что не менее десяти магазинов сети «Светофор» в Москве с начала года приостановили или прекратили работу по решению судов из-за выявленных нарушений санитарных норм. Также магазины сети «Светофор» закрыли в ряде регионов из-за множества выявленных нарушений, в том числе из-за продажи просроченного мяса.