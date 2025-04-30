Минск, 30 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. В Белоруссии депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 30 апреля приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы.

Иван Руднев/РИА Новости

По амнистию подпадают 7630 осужденных. Основными условиями для ее применения являются полное возмещение причиненного преступлением ущерба и положительная характеристика человека в период отбывания им наказания.

Как сообщало ИА Регнум, по поручению президента Белорусиии Александра Лукашенко правительство республики 24 апреля внесло в парламент законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы.

Амнистию распространили на новую категорией лиц с определенными заболеваниями. Помимо этого, ранее не судимым гражданам старше 70 лет, приговоренным к наказанию до шести лет лишения свободы, его заменят ограничением свободы. Оужденным за причинение смерти по неосторожности на год сократят срок.

В июле прошлого года Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Она не распространяется на лиц, причастных к экстремистской деятельности и террористической деятельности. Амнистия была приурочена к завершению операции Красной армии «Багратион», в ходе которой вся белорусская территория была освобождена от войск вермахта.