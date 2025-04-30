Москва, 30 апреля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Холдинг «Росэл» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») разработал интеллектуальную систему «Солярис НС», предназначенную для охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба госкорпорации.

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«Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия», — говорится в сообщении на сайте «Ростеха».

Уточняется, что новинка не мешает работе другого, использующего радиоэфир оборудования, при этом есть возможность объединить несколько комплексов в кластер для круговой защиты объекта.

«Солярис НС» способен обнаруживать и подавлять максимально широкий спектр всех типов дронов в сквозном диапазоне частот от 100 до 6000 МГц, а его уникальность состоит в сочетании технологий обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех. В состав комплекса входят девять независимых передатчиков помех, которые дублируют друг друга.

«Когда в одном из передатчиков включается режим прицельной помехи (в момент обнаружения объекта), остальные начинают работать в режиме заградительной помехи, чтобы не дать беспилотнику «прыгать» по частотам и выйти из зоны его блокировки», — отметили в «Ростехе».

Применение такого рода средств позволит точечно противодействовать беспилотникам, не нарушая работы использующей радиоэфир инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии России партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа. Отмечалось, что расчеты «Панциря» в зоне спецоперации неоднократно обнаруживали и уничтожали такие сложные воздушные цели, как снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow.

В середине января «Ростех» сообщил об успешном тестировании на массовых городских мероприятиях и в зоне СВО нового комплекса обнаружения и подавления БПЛА «Сфера». Отмечалось, что эта система способна прикрыть площадь в несколько квадратных километров.