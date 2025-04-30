Москва, 30 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы 30 апреля арестовал шестерых обвиняемых в краже средств у участников военной спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения хищений денежных средств участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево», — говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что фигуранты дела крали у военнослужащих деньги, а также занимались вымогательством и использовали мошеннические схемы. Суд отправил под стражу на два месяца Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Калачеву Викторию.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года силовики задержали троих жителей Владимирской области, подозреваемых в краже 11 млн рублей у участников спецоперации. У одного из фигурантов дела при обыске обнаружили 2 млн рублей наличными.

Также в октябре в Приморском крае суд вынес приговор четверым подросткам, которые избили и ограбили участника СВО. При этом они сняли преступление на видео и опубликовали в Сети. Злоумышленникам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от года и 10 месяцев до двух лет и 15 дней с отбыванием в воспитательной колонии.