Казань, 30 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. В Казани две 12-летние девочки попали под электричку. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Максим Богодвид/РИА Новости

Инцидент произошел 29 апреля вечером на перегоне между станция Дербышки и Восстание, когда два ребенка пытались перебежать железнодорожные пути.

«Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, однако девочки были задеты составом по касательной. Они направлены в больницу для оказания срочной медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962310" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Казани двое несовершеннолетних попали под электричку

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, проводится расследование.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в подмосковных Мытищах поезд сбил несовершеннолетнего, переходившего железную дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Летом 2024 года в Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске, которая переходила железнодорожные пути. Женщина погибла на месте, а ребенка госпитализировали с травмой головы.