В Казани двух 12-летних девочек сбила электричка
Казань, 30 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. В Казани две 12-летние девочки попали под электричку. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
Инцидент произошел 29 апреля вечером на перегоне между станция Дербышки и Восстание, когда два ребенка пытались перебежать железнодорожные пути.
«Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, однако девочки были задеты составом по касательной. Они направлены в больницу для оказания срочной медицинской помощи», — говорится в заявлении.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, проводится расследование.
Как передавало ИА Регнум, 17 января в подмосковных Мытищах поезд сбил несовершеннолетнего, переходившего железную дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.
Летом 2024 года в Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске, которая переходила железнодорожные пути. Женщина погибла на месте, а ребенка госпитализировали с травмой головы.