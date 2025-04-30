Москва, 30 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с главным тренером Деяном Станковичем о новом контракте. Об этом 30 апреля рассказали знакомые с ситуацией источники.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Главный тренер «Спартака» Деян Станкович

По их словам, которые привело «РБК Спорт», первый раунд переговоров между руководством «красно-белых» и 46-летним сербским специалистом прошел успешно, стороны собираются окончательно решить этот вопрос до конца мая.

Станкович занял пост главного тренера московского «Спартака» в мае 2024 года, подписав контракт на два года. Под его руководством «красно-белые» после 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) находятся на четвертом месте в турнирной таблице и отстают на одно очко от занимающего третью строчку ЦСКА. Кроме того, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля «Спартак» переиграл команду из Тольятти «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 3:2. При этом по ходу матча «красно-белые» смогли отыграться со счета 0:2.

Ранее, 11 апреля, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» в 24-м туре РПЛ. Матч проходил на поле московской «Лукойл Арены» и закончился победой гостей со счетом 1:2.