Москва, 30 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд Москвы на заседании 30 апреля приговорил бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд постановил признать Даудашвили виновным и назначить наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 63 млн рублей», — объявил судья.

Даудашвили запрещено в течение 10 лет занимать должности на госслужбе. Он лишен специального звания полковника внутренней службы.

Как установил суд, Даудашвили, возглавляя управление специальной пожарной охраны МЧС России, получал от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае Виктора Великодного взятки за общее покровительство по службе.

Великодный был привлечен к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Его обвинили в хищении из бюджета более 700 млн руб. под видом оказания дополнительной материальной помощи сотрудникам, выплаты надбавок и премий. Он дал показания на Даудашвили, который вину не признал. Как заявила его защита, обвинение строится на показаниях Великодного и «ряда заинтересованных лиц».

Даудашвили в декабре прошлого года был вынесен приговор по другому уголовному делу, возбужденному в 2020 году. Хорошевский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии по делу по ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля Киевский районный суд Симферополя вынес обвинительный приговор бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву по уголовному делу о взятке. Бывшего чиновника приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,75 млн рублей.