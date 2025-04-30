Москва, 30 апреля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Хор Сретенского монастыря выступит на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве 4 мая. Концерт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится при поддержке компании «Роснефть».

Фото хора Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря выступит в Москве с концертом к 80-летию Победы

Зрители увидят новую музыкальную программу «Великой Победе посвящается». На концерте будут исполнены лучшие произведения фронтовых лет, среди которых: «Катюша», «Священная война», «Прощание славянки», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа» и многие другие.

Постановка рассказывает о реальных историях героев, которые прошли путь от Москвы до Берлина. Эти рассказы переплетены с музыкой и поэзией военного времени и соединяют историческую память с жизнью современного человека.

Вход на мероприятие свободный.

Фото хора Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря выступит в Москве с концертом к 80-летию Победы

Хор Сретенского монастыря — один из самых известных музыкальных коллективов России. В этом году мужской хор отмечает свое 30-летие. Коллектив исполняет как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Хор побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.

«Роснефть» поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров. Среди постановок прошлых лет — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».

Новый совместный проект хора Сретенского монастыря и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. С марта коллектив проводит гастрольный тур по городам России с новой концертной программой. В рамках него концерты состоятся в 24 городах России. Гастроли завершатся 3 июля концертом в Сочи.