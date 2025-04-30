Люксембург, 30 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Европейский суд общей юрисдикции подтвердил, что запрет на ввоз банкнот евро в Россию распространяется в том числе на случаи, когда деньги предназначены для оплаты медицинских услуг. Постановление было опубликовано 30 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Запрет на вывоз банкнот, деноминированных в евро или другой официальной валюте государства-члена, в Россию также применяется, когда деньги предназначены для финансирования лечения», — говорится на сайте суда.

Суд уточнил что в Россию разрешается ввозить только деньги для оплаты за проезд и проживание.

Причиной для разбирательства стал иск от суда в Германии. В 2023 году таможенники в аэропорту Франкфурта-на-Майне обнаружили у женщины, планировавшей полететь в Россию, около €15 тыс. наличными. Деньги были предназначены для оплаты услуг стоматолога. Таможенники оставили женщине только €1 тыс. для покрытия расходов на поездку.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз запретил ввоз евро наличными в Россию в марте 2022 года. Через неделю США запретили ввоз в РФ долларовых банкнот. Поводом для запрета на ввоз иностранной валюты стали опасения, что деньги могут быть потрачены на финансирование военной спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2025 года заявил, что Запад вводит санкции против России для стратегического давления на нее и это стремление ослабить страну будет всегда. При этом рестрикции стали катализатором позитивных изменений в российской экономике. Отечественный бизнес адаптировался и наладил альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнерами.