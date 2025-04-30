Вашингтон, 30 апреля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированное на 27 апреля интервью американскому телеканалу АВС после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, так как не хотел рисковать. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

AP/TASS/Bernat Armangue

Отмечается, что утром 27 апреля глава киевского режима планировал дать интервью ABC, однако из-за технических заминок с переводом принял решение его отменить. По словам автора публикации, это было сделано после встречи Зеленского с главой Белого дома.

«Встреча (с Трампом. — Прим ред.) прошла отлично, и Зеленский не захотел рисковать», — рассказал изданию источник.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп и Зеленский 26 апреля провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Это была первая их очная встреча после скандала в Овальном кабинете 28 февраля. Спустя несколько минут они вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса.

Позже глава Белого дома заявил, что Зеленский снова просил у Вашингтона оружие для украинской армии. При этом Трамп констатировал, что глава киевского режима просит это уже более трех лет.

Издание Economist 29 апреля написало, что на встрече в Ватикане Зеленский упрашивал президента США остаться в процессе урегулирования украинского конфликта. По словам журналистов издания, глава киевского режима также пытался убедить Трампа в том, что Киев якобы готов к безусловному прекращению огня, а Москва — нет.