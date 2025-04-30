Вашингтон, 30 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на встрече в Ватикане, что США признают Крым российским, но не требуют этого от Украины. Об этом 30 апреля со ссылкой на источник написало агентство Axios.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/ТАСС

«По словам одного источника, Зеленский в ходе встречи вновь заявил, что не признает Крым за Россией, и Трамп дал ему понять, что он от него этого не требует. План заключается в том, чтобы это сделали США, а не Украина», — сказано в статье.

В материале уточняется, что глава киевского режима заявил американскому лидеру, что якобы не боится идти на уступки, чтобы урегулировать конфликт, но для этого ему нужны достаточно твердые гарантии безопасности для его страны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля Трамп и Зеленский провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви. Эта их встреча стала первой после скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Через несколько минут Трамп и Зеленский вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, в которой проходила заупокойная месса.

27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории и президент США это понимает. Таким образом дипломат прокомментировал заявления Трампа о том, что Крым, потерянный Украиной 11 лет назад, больше не вернется в состав этой страны.

Трамп 23 апреля раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что подобные заявления только вредят переговорному процессу.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение высказались 96,57% жителей региона. Явка составила 84,17%.