Киев, 30 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В Киеве употреблявший наркотики фотограф задушил свою модель во время съемки, у обоих обнаружили гражданство РФ. Об этом 30 апреля сообщила городская прокуратура.

Telegram/Прокуратура Киева

«Установлено, что мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину», — говорится в заявлении.

Пор данным ведомства, мертвую модель и ее 28-летнего сожителя утром обнаружила владелица помещения. При этом отмечается, что мужчина и женщина находятся в розыске в России.

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