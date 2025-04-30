Екатеринбург, 30 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Свердловский областной суд на заседании 30 апреля принял решение оставить под стражей бывшего заместителя губернатора Томской области Александра Лебедева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отметили в суде, следственные действия не связаны ни с Томской, ни со Свердловской областью. По делу Лебедев проходит как бывший начальник «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Лебедев был заключен под стражу 6 апреля по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Защита обжаловала меру пресечения, но областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

«Лебедев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Мера пресечения избрана по 20 мая 2025 года включительно», — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Лебедев возглавлял управление федеральных автодорог «Южный Урал» в Челябинске с 2017 по 2019 год. В этот период Челябинскую область возглавлял Борис Дубровский.

Затем Лебедева перевели на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, где он с мая 2023 года возглавлял департамент дорожного хозяйства. В феврале прошлого года чиновник занял должность заместителя губернатора Томской области по дорожному хозяйству, транспорту и экологии. Через полгода он ушел с должности.

В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» в Челябинске накануне, 29 апреля, прошли обыски. Силовики изъяли документы и провели допрос сотрудников организации.